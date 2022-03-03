Заемщиков лопнувших банков пока не будут выселять из жилья и зафиксируют им кредитные ставки

По валютным кредитам, взятым в банках с отозванной лицензией, курс зафиксируют на 18 февраля.

Агентство по страхованию вкладов разработало меры поддержки заемщиков ликвидированных банков.

Также зафиксируют процентные ставки на уровне установленных по состоянию на 18 февраля 2022 года для соглашений о реструктуризации задолженности и мировых соглашений.

Отдельные льготы при погашении кредитов предусмотрены для заемщиков — военнослужащихи членов их семей.

Им с 28 февраля по 30 сентября 2022 года по запросу может быть предоставлен льготный период с отсрочкой платежей по кредиту на срок до 6 месяцев и снижением процентной ставки до 0 %.

Кроме того, до 30 сентября 2022 года всем обратившимся заемщикам АСВ не будет начислять неустойки, штрафы, пени и иные санкции, возникшие после 28 февраля 2022 года.

До 31 декабря 2022 года также будут приостановлены процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые ранее было обращено взыскание.