ИП надо до 1 апреля подать заявление на льготу по налогу на имущество

ИП на УСН и ПСН освобождаются от налога на имущество физлиц в отношении недвижимости, используемой в предпринимательской деятельности.

Но освобождение не действует, если речь идет о недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости (включенной в перечень).

Кроме того, ИП на ЕСХН, освобождаются от налога по имуществу, используемого при производстве сельхозпродукции.

Но все эти льготы дают по заявлению. Впрочем, если заявления нет, освобождение дадут на основании сведений, полученных налоговой инспекцией.

Такой проактивный (беззаявительный) порядок распространяется на ИП, применяющих специальные налоговые режимы, если у налоговиков есть документами, подтверждающие право на льготу.

Как пояснили в ФНС, документы могут быть такие:

договор аренды объекта торговли;

патент на ПСН с указанием адреса нежилого помещения, используемого для оказания бытовых услуг, и т.п.

Если у налоговиков нет таких документов, то предпринимателю целесообразно до 1 апреля 2022 года представить заявление о льготе с подтверждающими документами.

Форма заявления — по приказу ФНС № ММВ-7-21/897@ от 14.11.2017.