В банке «Открытие» по депозитам для предпринимателей подняли ставку до 18,01%

Банк «Открытие» решил изменить условия по депозитам для малого и среднего бизнеса. Так, ставка по депозиту «Классика» на сумму от 50 тысяч до 300 миллионов рублей сроком от 1 дня теперь 18,01% годовых.

Кроме того, повышены ставки:

по депозиту «Комфорт» до 17,96% (можно снимать досрочно);

по депозиту «Гибкий» до 14,8% (можно пополнять и частично снимать досрочно).

Также доступно подключение начисления процентов на неснижаемый остаток по расчетному счету на срок от 1 до 365 дней под 17,9% годовых.

Подробности можно узнать на сайте банка.