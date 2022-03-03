В банке «Открытие» по депозитам для предпринимателей подняли ставку до 18,01%

Банк «Открытие» решил изменить условия по депозитам для малого и среднего бизнеса. Так, ставка по депозиту «Классика» на сумму от 50 тысяч до 300 миллионов рублей сроком от 1 дня теперь 18,01% годовых.
Кроме того, повышены ставки:
- по депозиту «Комфорт» до 17,96% (можно снимать досрочно);
- по депозиту «Гибкий» до 14,8% (можно пополнять и частично снимать досрочно).
Также доступно подключение начисления процентов на неснижаемый остаток по расчетному счету на срок от 1 до 365 дней под 17,9% годовых.
Подробности можно узнать на сайте банка.
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