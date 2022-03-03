В Сбере теперь можно получить ЭЦП от лица ФНС. Даже не клиентам банка

С 1 марта 2022 года в Сбере начали выдавать сертификаты электронной подписи ИП и юрлицам. В том числе тем, кто не являются клиентами Сбера.

Такие полномочия появились у банка после того, как его сделали доверенным лицом УЦ ФНС. Новые правила вступили в силу с 1 марта.

В банке детально описали порядок по получению электронной подписи:

Войдите в интернет-банк СберБизнес, выберите «Документооборот» в левом меню.

Создайте заявку. Выберите «Личный кабинет» в левом верхнем углу или перейдите в «Мой профиль» → «Электронные подписи» → «Получить». Загрузите копию паспорта (разворот с фото) и введите номер СНИЛС и ИНН физлица.

Получите электронную подпись онлайн, если у вас уже есть действующая электронная подпись, полученная в сервисе «Документооборот» от СберБизнеса, или очно в любом офисе СберБизнеса, обслуживающем юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Список отделений, где ее выдают, можно скачать во вложении. Также можно его проверять на сайте Сбера, поскольку там обещали его постоянно расширять.