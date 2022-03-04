Скоро в Думу внесут новую партию законопроектов о поддержке бизнеса

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Рубрика Экономика России
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Минфин разработал ряд мер для повышения устойчивости экономики в текущих условиях.

Часть законопроектов по антикризисным мерам уже внесена в Госдуму, остальные будут подготовлены и направлены в ближайшее время, отметил глава Минфина Антон Силуанов.

Он отметил, что подготовили предложения, которые касаются:

  • упрощения администрирования со стороны ФНС и ФТС;
  • налогового стимулирования;
  • валютного регулирования;
  • обеспечения стабильности платежей.

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