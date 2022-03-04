Скоро в Думу внесут новую партию законопроектов о поддержке бизнеса

Минфин разработал ряд мер для повышения устойчивости экономики в текущих условиях.
Часть законопроектов по антикризисным мерам уже внесена в Госдуму, остальные будут подготовлены и направлены в ближайшее время, отметил глава Минфина Антон Силуанов.
Он отметил, что подготовили предложения, которые касаются:
- упрощения администрирования со стороны ФНС и ФТС;
- налогового стимулирования;
- валютного регулирования;
- обеспечения стабильности платежей.
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