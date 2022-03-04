Завтра рабочий день. Не забудьте

Эта рабочая неделя — длинная. Работаем не 5 дней, как обычно, а 6.

Завтрашняя суббота будет рабочим днем. Причем это будет короткий день . Работать надо будет на час меньше.

После длинной рабочей недели россиян ждут три выходных дня с 6 по 8 марта.

Производственный календарь на 2022 год для пятидневки смотрите здесь.

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