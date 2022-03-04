На Мосбирже запретили короткие продажи по евро с 4 марта

Мосбиржа запретила короткие продажи по евро на валютном и фондовом рынках.

«Решением НКО НКЦ (АО) с 4 марта 2022 года устанавливается признак запрета коротких продаж по евро», — уточняется в сообщении Мосбиржи.

Короткая продажа (продажа без покрытия, short, «шорт») позволяет продать то, чего у вас нет. Для этого нужно одолжить этот актив, продать его, а потом, спустя какое-то время, купить (если вы оказались правы, уже дешевле) и вернуть долг.

Прием применяют, если ожидают снижение цены актива.

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