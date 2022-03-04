Intel и AMD прекратили поставки в Россию

Компании Intel и AMD официально подтвердили информацию о прекращении поставок в Россию. Под запрет попадают не только процессоры, но и видеокарты.

В Intel сообщили, что компания «прекратила все поставки для клиентов в России и Белоруссии». В том же ключе высказались и в AMD.

«В связи с санкциями, наложенными на Россию Соединенными Штатами и другими странами, в настоящее время AMD приостанавливает продажи и распространение нашей продукции в России и Беларуси. Это все продукты AMD и продукты на базе наших решений (ПК и т. д.) в России и Беларуси», — сообщил представитель компании в интервью PC World сообщил.

По материалам ixbt.ru.

