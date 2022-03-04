Маркировку молока перенесут

Новый план поддержки бизнеса, который готовит правительство, предполагает послабления по маркировке.

В частности, могут перенести срок введения маркировки по молоку и воде.

Вопрос проработают до 15 марта, пишет РБК. Окончательное решение пока не принято.

При этом полной приостановки маркировки по всем позициям не будет. Об этом сообщил Минпромторг.

Сейчас для розницы при продаже молочки выбытие надо фиксировать через кассу в сроки:

с 20 января 2022 года — мороженое со сроком хранения до 40 суток;

с 31 марта 2022 года — другие продукты из молока со сроком хранения 40 суток и менее;

с 1 июня 2022 года — молочка со сроком хранения от 40 суток.

С 1 сентября 2022 года розничная торговля должна фиксировать поступление маркированной молочки.