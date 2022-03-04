Начинается новая амнистия капиталов

Люди могу задекларировать в специальной декларации свои зарубежные активы без уголовной ответственности и штрафов.

С 14 марта 2022 года начнется новый, четвертый по счету, этап амнистии капиталов. Он продлится по 28 февраля 2023 года.

Сегодня Госдума сразу в трех чтениях рассмотрела пакет законопроектов по этому вопросу. Законы приняты.

В этот раз задекларировать надо, в том числе, наличные деньги. Но ответственности не будет, если в течение 30 дней внести их на счет в российском банке.

Также можно будет перерегистрировать транспортное средство.

Ранее амнистия проходила в России в три этапа — в 2015, 2017 и 2019 годах.