Начинается новая амнистия капиталов

Люди могу задекларировать в специальной декларации свои зарубежные активы без уголовной ответственности и штрафов.
С 14 марта 2022 года начнется новый, четвертый по счету, этап амнистии капиталов. Он продлится по 28 февраля 2023 года.
Сегодня Госдума сразу в трех чтениях рассмотрела пакет законопроектов по этому вопросу. Законы приняты.
В этот раз задекларировать надо, в том числе, наличные деньги. Но ответственности не будет, если в течение 30 дней внести их на счет в российском банке.
Также можно будет перерегистрировать транспортное средство.
Ранее амнистия проходила в России в три этапа — в 2015, 2017 и 2019 годах.
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