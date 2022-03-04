В Сбере повысили комиссии для бизнеса за перевод денег

Сбер повысил тарифы для ИП и компаний по переводу средств. Для ИП переводы до 300 тысяч комиссия 0%, в том числе и по зарплатным проектам. Для компаний переводы до 150 тысяч — комиссия 2%.
Сообщают подписчики.
Комиссии на переводы
Для ИП:
- до 300 тысяч рублей включительно — 0%.
Для юрлиц:
- до 150 тысяч рублей включительно — 2%;
- от 150 тысяч до 300 тысяч рублей — 3,5%;
От 300 тысяч комиссии для ИП и юрлиц совпадают:
- от 300 тысяч до 1,5 миллионов рублей — 6%;
- от 1,5 до 5 миллионов — 10%;
- более 5 миллионов — 10%.
Переводы на карты Сбера — комиссия от 8%, но не менее 50 рублей, на карты других банков — 8%, но не менее 75 рублей.
По зарплатным проектам
Для ИП:
- до 300 тысяч рублей — 0%.
Для юрлиц:
- до 150 тысяч включительно — 2%;
- от 150 до 300 тысяч — 3,5%.
От 300 тысяч комиссии для ИП и юрлиц совпадают:
- от 300 тысяч до 1,5 миллионов — 6%;
- от 1,5 до 5 миллионов — 10%;
- от 5 миллионов — 10%.
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