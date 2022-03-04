В Сбере повысили комиссии для бизнеса за перевод денег

Сбер повысил тарифы для ИП и компаний по переводу средств. Для ИП переводы до 300 тысяч комиссия 0%, в том числе и по зарплатным проектам. Для компаний переводы до 150 тысяч — комиссия 2%.

Сообщают подписчики.

Комиссии на переводы

Для ИП:

до 300 тысяч рублей включительно — 0%.

Для юрлиц:

до 150 тысяч рублей включительно — 2%;

от 150 тысяч до 300 тысяч рублей — 3,5%;

От 300 тысяч комиссии для ИП и юрлиц совпадают:

от 300 тысяч до 1,5 миллионов рублей — 6%;

от 1,5 до 5 миллионов — 10%;

более 5 миллионов — 10%.

Переводы на карты Сбера — комиссия от 8%, но не менее 50 рублей, на карты других банков — 8%, но не менее 75 рублей.

По зарплатным проектам

Для ИП:

до 300 тысяч рублей — 0%.

Для юрлиц:

до 150 тысяч включительно — 2%;

от 150 до 300 тысяч — 3,5%.

От 300 тысяч комиссии для ИП и юрлиц совпадают:

от 300 тысяч до 1,5 миллионов — 6%;

от 1,5 до 5 миллионов — 10%;

от 5 миллионов — 10%.