💥 Поменяют ФСБУ 25/2018 по аренде

Переоценка ППА будет необязательной. Еще одна поправка касается НДС и иных налогов, которые не включаются в состав арендных платежей.

Проект с поправками в ФСБУ 25 опубликован на федеральном портале.

Сейчас в ФСБУ 25/2018 сказано, что арендатор переоценивает право пользования активом (ППА), если объект аренды относится к группе ОС, по которой решено провести переоценку.

Вместо слова «переоценивает» пропишут «может переоценивать».

ФСБУ 25/2018 сейчас не распространяется на организации госсектора. Вместо госсектора пропишут организации бюджетной сферы.

Сейчас в стандарте сказано, что кроме НДС это иные возмещаемые налоги.

Вместо этого пропишут «иные аналогичные налоги».