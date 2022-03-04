💥 Поменяют ФСБУ 25/2018 по аренде

Переоценка ППА будет необязательной. Еще одна поправка касается НДС и иных налогов, которые не включаются в состав арендных платежей.
Проект с поправками в ФСБУ 25 опубликован на федеральном портале.
Сейчас в ФСБУ 25/2018 сказано, что арендатор переоценивает право пользования активом (ППА), если объект аренды относится к группе ОС, по которой решено провести переоценку.
Вместо слова «переоценивает» пропишут «может переоценивать».
ФСБУ 25/2018 сейчас не распространяется на организации госсектора. Вместо госсектора пропишут организации бюджетной сферы.
Сейчас в стандарте сказано, что кроме НДС это иные возмещаемые налоги.
Вместо этого пропишут «иные аналогичные налоги».
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