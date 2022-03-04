В РЖД отменили сокращение штата

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Кадры
Версия для печати

ОАО «РЖД» приостановит все мероприятия по оптимизации численности штата.

Меры приняли для социальной защиты работников, сообщает пресс-служба холдинга.

В РЖД также заявили, что сохранят все существующие льготы, гарантии и компенсации для сотрудников, членов их семей и ветеранов — железнодорожников.

Кроме того, компания с 1 марта проиндексировала зарплату работников на 4,2 %, сообщает ИА ТАСС.

Привет Гость! Предложение от «Клерка»
Онлайн профпереподготовка «Бухгалтер на УСН» с дипломом на 250 ак.часов. Научитесь всему новому, чтобы не допускать ошибок. Обучение онлайн 2 месяца, поток стартует 1 марта.

Подборка полезных мероприятий

Разместить