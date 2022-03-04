В РЖД отменили сокращение штата

ОАО «РЖД» приостановит все мероприятия по оптимизации численности штата.

Меры приняли для социальной защиты работников, сообщает пресс-служба холдинга.

В РЖД также заявили, что сохранят все существующие льготы, гарантии и компенсации для сотрудников, членов их семей и ветеранов — железнодорожников.

Кроме того, компания с 1 марта проиндексировала зарплату работников на 4,2 %, сообщает ИА ТАСС.