Снизят штрафы бизнесу за валютные нарушения

Снижение штрафов за нарушения валютного законодательства, мораторий на возбуждение дел о банкротстве, увеличение лимита по системе быстрых платежей — все эти меры войдут в новый пакет проектов по поддержке бизнеса.

Эти вопросы сегодня обсудили на совещании в кабмине, которое провел первый вице-премьер Андрей Белоусов с главами регионов и руководителями деловых объединений.

Власти также намерены поддержать экспортеров из числа МСП.

Главам регионов дали поручение создать специальные штабы по вопросам поддержки бизнеса.

Первый пакет антикризисных мер поддержки бизнеса сегодня был принят Госдумой сразу в трех чтениях. Второй пакет обещали внести в Думу в ближайшее время.