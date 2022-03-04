✅ Малому бизнесу дали свободу от проверок, разрешили повторные кредитные каникулы

Власти разработали меры поддержки для бизнеса и россиян из-за санкций. Среди них — отмена плановых проверок для МСП, кредитные каникулы для них же и «физиков», а еще возможность для бизнеса работать по просроченной лицензии.
Сегодня Госдума в первом чтении приняла закон.
До конца этого года отменили проверки малого бизнеса (неналоговые). А для ИТ-бизнеса такая отмена действует до конца 2024 года.
Могут поменять критерии отнесения бизнеса к МСП.
Могут разрешить бизнесу работать по просроченной лицензии.
Правительство сможет принять нормативку о дополнительной индексации пенсий.
Вводят кредитные каникулы на 6 месяцев. Причем если в 2020 году вы уже воспользовались этой мерой, сейчас можно оформить каникулы повторно.
Правительство может устанавливать особенности расчета МРОТ, особенности трудовых отношений.
По трудовым отношениям — это сохранение рабочих мест, сохранение доходов работников.
МРОТ сейчас зависит от медианной зарплаты и устанавливается с 1 января. Но теперь его могут поменять в середине года.
Это первый экстренный пакет антикризисных проектов. Как сообщили в Минэкономразвития, скоро будет еще один.