✅ Малому бизнесу дали свободу от проверок, разрешили повторные кредитные каникулы

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Рубрика Малый бизнес
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Власти разработали меры поддержки для бизнеса и россиян из-за санкций. Среди них — отмена плановых проверок для МСП, кредитные каникулы для них же и «физиков», а еще возможность для бизнеса работать по просроченной лицензии.

Сегодня Госдума в первом чтении приняла закон.

До конца этого года отменили проверки малого бизнеса (неналоговые). А для ИТ-бизнеса такая отмена действует до конца 2024 года.

Могут поменять критерии отнесения бизнеса к МСП.

Могут разрешить бизнесу работать по просроченной лицензии.

Правительство сможет принять нормативку о дополнительной индексации пенсий.

Вводят кредитные каникулы на 6 месяцев. Причем если в 2020 году вы уже воспользовались этой мерой, сейчас можно оформить каникулы повторно.

Правительство может устанавливать особенности расчета МРОТ, особенности трудовых отношений.

По трудовым отношениям — это сохранение рабочих мест, сохранение доходов работников.

МРОТ сейчас зависит от медианной зарплаты и устанавливается с 1 января. Но теперь его могут поменять в середине года.

Это первый экстренный пакет антикризисных проектов. Как сообщили в Минэкономразвития, скоро будет еще один.

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