Кто пользовался услугами оценщиков? Расскажите «Клерку», кто вам помог

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Рубрика Свой бизнес
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«Клерку» нужны ваши отзывы о компаниях, которые предоставляют услуги профессиональных оценщиков. Для «Рейтинга компаний».

Сегодня в «Рейтинге» — компании, которые занимаются экспертизой и оценкой имущества. Кроме того, они представляют интересы в суде, сопровождают процедуры банкротства.

Но оценка имущества не обязательно нужна, к примеру, в банкротстве. Когда берешь ипотеку — банк тоже может потребовать оценку.

Просим принять участие в нашем опросе.

Если у вас есть, что рассказать об этих компаниях — пишите отзывы в «Рейтинге компаний».

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