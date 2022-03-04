Кто пользовался услугами оценщиков? Расскажите «Клерку», кто вам помог

«Клерку» нужны ваши отзывы о компаниях, которые предоставляют услуги профессиональных оценщиков. Для «Рейтинга компаний».
Сегодня в «Рейтинге» — компании, которые занимаются экспертизой и оценкой имущества. Кроме того, они представляют интересы в суде, сопровождают процедуры банкротства.
Но оценка имущества не обязательно нужна, к примеру, в банкротстве. Когда берешь ипотеку — банк тоже может потребовать оценку.
Просим принять участие в нашем опросе.
Если у вас есть, что рассказать об этих компаниях — пишите отзывы в «Рейтинге компаний».
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