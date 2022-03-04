Минпромторг рекомендовал временно не экспортировать удобрения из России

Российским производителям в Минпромторге рекомендовали временно прекратить поставки удобрений за рубеж до решения проблем с перевозками.
Приостановку предлагают сделать до возобновления нормальной работы перевозчиками и предоставления гарантий, что условия поставок будут выполнятся в полном объеме.
Российские аграрии полностью обеспечены минеральными удобрениями, указали в ведомстве.
По материалам «ТАСС».
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