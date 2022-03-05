В ОТП Банке повысили максимальный процент по вкладам до 23%

С 4 марта ОТП Банк увеличил доходность по вкладу «Для своих» в рублях до 23% годовых. Проценты по валютным вкладам тоже подняли, до 10%.

Минимальная сумма — от $50 тысяч. А если сумма начинается от 10 долларов, ставка будет 8%. В рублях сумма вклада начинается от 10 тысяч.

Открыть вклады банк предлагает, как в любом отделении, так и в мобильном приложении.