С 1 января по 1 июля 2022 года бизнесу будут компенсировать комиссии в системе быстрых платежей

На возмещение малому и среднему бизнесу комиссий СБП из резервного фонда правительства выделили 500 млн. рублей.

Опубликовано распоряжение правительства № 411 от 04.03.2022.

Госпрограмма по компенсации комиссий СБП стартовала летом 2021 года и действовала до 31 декабря 2021 года.

Программа предполагает возмещение субъектам МСП комиссий, которые они платят банкам при получении оплаты от граждан за товары и услуги через СБП.

Программа работает так: Банк передает в Минэкономразвития данные о количестве транзакций и уплаченной предприятиями комиссии. Далее в течение 20 дней деньги на компенсации поступают в банк, а затем в течение пяти дней он перечисляет их бизнесу.

СБП — это сервис, через который можно отправить деньги, в том числе и зарплату работников, по номеру телефона. К СПБ подключено более 200 банков. Перечень банков — тут.