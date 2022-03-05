❗ Порог необлагаемой матпомощи для НДФЛ хотят увеличить с 4 до 10 тыс. рублей

Сейчас материальная помощь и подарки не облагаются НДФЛ в сумме 4 тыс. рублей. Этот лимит могут увеличить до 10 тыс. рублей.

В Госдуму внесен законопроект с поправками в статью 217 НК.

Речь идет о выплатах, перечисленных в пункте 28 ст. 217 НК.

Это: подарки от организаций и ИП;

призы на конкурсах, которые организовывают власти;

матпомощь от работодателей;

возмещение работникам и членам их семьи стоимости лекарств;

призы в рекламных конкурсах;

матпомощь от общественных организаций инвалидов;

выигрыши в азартных играх и лотереях;

матпомощь студентам от вуза.

В пояснительной записке говорится, что порог в 4 000 руб. был установлен в 2005 году, а с тех пор инфляция составила 200 %. Поэтому лимит пора пересмотреть.

Авторы проекта — депутаты от ЛДПР.