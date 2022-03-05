❗ Порог необлагаемой матпомощи для НДФЛ хотят увеличить с 4 до 10 тыс. рублей

Сейчас материальная помощь и подарки не облагаются НДФЛ в сумме 4 тыс. рублей. Этот лимит могут увеличить до 10 тыс. рублей.
В Госдуму внесен законопроект с поправками в статью 217 НК.
Речь идет о выплатах, перечисленных в пункте 28 ст. 217 НК.
Это:
- подарки от организаций и ИП;
- призы на конкурсах, которые организовывают власти;
- матпомощь от работодателей;
- возмещение работникам и членам их семьи стоимости лекарств;
- призы в рекламных конкурсах;
- матпомощь от общественных организаций инвалидов;
- выигрыши в азартных играх и лотереях;
- матпомощь студентам от вуза.
В пояснительной записке говорится, что порог в 4 000 руб. был установлен в 2005 году, а с тех пор инфляция составила 200 %. Поэтому лимит пора пересмотреть.
Авторы проекта — депутаты от ЛДПР.
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