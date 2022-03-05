Exante и Interactive Brokers ввели ограничения для инвесторов из России

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Рубрика Инвестиции
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Российские инвесторы столкнулись с проблемами в обслуживании у иностранных брокеров — европейского Exante и американского Interactive Brokers. Они не могут вывести средства, пополнить счета и перевести акции.

Это вслед за фактической остановкой большинства торгов на российских биржах и невозможности работать с иностранными площадками через российских брокеров.

По материалам «РБК».

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