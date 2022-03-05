ВТБ переводит зарплатный проект на МИР

Банк ВТБ самостоятельно переведет клиентов по зарплатным проектам на карты, которые обслуживает Национальная платежная система. Со стороны клиентов дополнительно ничего делать не нужно.
Кроме того, в банке напомнили, что на территории России работают банковские карты ВТБ всех платежных систем — Visa, Mastercard и «Мир». А те, кто привыкли к бесконтактной оплате, могут пользоваться сервисом Mir Pay.
По материалам «ТАСС».
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