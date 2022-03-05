ВТБ переводит зарплатный проект на МИР

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Рубрика Банки
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Банк ВТБ самостоятельно переведет клиентов по зарплатным проектам на карты, которые обслуживает Национальная платежная система. Со стороны клиентов дополнительно ничего делать не нужно.

Кроме того, в банке напомнили, что на территории России работают банковские карты ВТБ всех платежных систем — Visa, Mastercard и «Мир». А те, кто привыкли к бесконтактной оплате, могут пользоваться сервисом Mir Pay.

По материалам «ТАСС».

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