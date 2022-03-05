«Точка» поднимает процент по депозитам до 17% и отменяет комиссии до конца марта

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Рубрика Банки
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Банк «Точка» отменяет для своих клиентов ежемесячную плату за тариф до конца марта. А также банк поднимает ставки по рублёвым депозитам сроком от одного дня до 17% годовых.

  • За счет на любом тарифе, открытый до 4 марта 2022 года до конца марта не будет комиссий. Если комиссию уже списали, или есть 100% скидка, то акцию продлят на следующий месяц.
  • Ставки по новым депозитам увеличат до 17% годовых.
  • Отменили комиссию на валютные переводы на счета в российские банки.

Подробнее можно узнать на сайте банка.

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