«Точка» поднимает процент по депозитам до 17% и отменяет комиссии до конца марта

Банк «Точка» отменяет для своих клиентов ежемесячную плату за тариф до конца марта. А также банк поднимает ставки по рублёвым депозитам сроком от одного дня до 17% годовых.

За счет на любом тарифе, открытый до 4 марта 2022 года до конца марта не будет комиссий. Если комиссию уже списали, или есть 100% скидка, то акцию продлят на следующий месяц.

Ставки по новым депозитам увеличат до 17% годовых.

Отменили комиссию на валютные переводы на счета в российские банки.

Подробнее можно узнать на сайте банка.