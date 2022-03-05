Adobe прекращает поставки в Россию

Компания прекращает все новые продажи в России, нельзя будет купить Photoshop, Premiere и другие продукты компании. А государственные СМИ России попадут под дополнительные ограничения.
Глава Adobe Шантану Нарайен (Shantanu Narayen) сообщил об этом в корпоративном блоге.
«Кроме того, мы прекращаем доступ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud для российских СМИ, контролируемых государством» — написал он.
Как пишет канал «Раньше всех. Ну почти», все подписки, которые пользователи из РФ оформили ранее, будут действовать до истечения их срока. После продлить их будет нельзя.
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