Adobe прекращает поставки в Россию

Компания прекращает все новые продажи в России, нельзя будет купить Photoshop, Premiere и другие продукты компании. А государственные СМИ России попадут под дополнительные ограничения.

Глава Adobe Шантану Нарайен (Shantanu Narayen) сообщил об этом в корпоративном блоге.

«Кроме того, мы прекращаем доступ к Adobe Creative Cloud, Adobe Document Cloud и Adobe Experience Cloud для российских СМИ, контролируемых государством» — написал он.

Как пишет канал «Раньше всех. Ну почти», все подписки, которые пользователи из РФ оформили ранее, будут действовать до истечения их срока. После продлить их будет нельзя.