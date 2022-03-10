Если ваш сотрудник – банкрот, всю его зарплату надо перечислять финансовому управляющему

Когда человека признают банкротом, все организации, которые должны ему деньги, не имеют права отдавать их ему лично. Получать деньги будет финансовый управляющий. И зарплата не является исключением.

Разъяснение дает Роструд.

С вопросом обратился работодатель. Ему пришло письмо от финансового управляющего о том, что зарплату сотрудника-банкрота надо перечислять на указанный счет. То есть это будет вне зарплатного проекта и без волеизъявления сотрудника. Законно ли это?

Да, законно, отвечает Роструд.

Финансовый управляющий вправе направить работодателю уведомление с указанием сумм, которые должник может получать лично, а также периода, в течение которого данное уведомление действует.

Если такое уведомление не поступало, то абсолютно всю зарплату надо перечислять управляющему.