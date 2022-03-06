💳Mastercard и VISA приостанавливают деятельность в России. В России карты наших банков должны работать

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Рубрика Платежные системы
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Компании VISA и Mastercard объявили о приостановке деятельности в России. 

VISA приостановит транзакции в ближайшие дни. Mastercard также сообщила, что приостанавливает услуги в России. 

Центробанк заявил, что карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в России.

Пока из сообщений компаний ясно, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться за границей. А карты иностранных банков у нас работать не будут. 

Операции по картам Visa и Masterсard российских банков будут недоступны в зарубежных интернет-магазинах и оффлайн.

За границу берите наличную валюту и карту «Мир», если едете в Турцию, Вьетнам, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Южную Осетию, Абхазию, подчеркнули в ЦБ.

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