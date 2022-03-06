Карта «Мир-UnionPay» будет работать в 180 странах

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Рубрика Платежные системы
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Россияне для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом могут оформить кобейджинговую карту «Мир-UnionPay», она работает в РФ и еще 180 странах, сообщили в Национальной системе платежных карт.

Сегодня ночью VISA и MasterCard заявили о прекращении деятельности в России. Но карты этих платежных систем, выпущенные российскими банками, в России работать будут. А вот за рубежом нет. 

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