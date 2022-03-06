За границу резидентам нельзя переводить больше $5000 в месяц

Центробанк ввел ограничение для россиян по переводу денег родственникам за рубеж. Ранее россиянам запретили вывозить более $10 тысяч за рубеж, а иностранцам ограничили переводы в месяц $5000.

Регулятор ограничивает ежемесячную сумму перевода за рубеж $5 тыс. для физических лиц-резидентов со своих счетов в пользу супругов, близких родственников (родителям, детям, дедушкам, бабушкам, внукам), полнородным и неполнородным сестрам и братьям, усыновителям и усыновленным.

По мнению экспертов, это вынужденная мера в условиях сильной волатильности (неустойчивости) национальной валюты. ЦБ ограничивает вывод валюты из страны, чтобы это не влияло на курс рубля.

По материалам «Коммерсантъ».