За границу резидентам нельзя переводить больше $5000 в месяц

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Рубрика Валютные операции
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Центробанк ввел ограничение для россиян по переводу денег родственникам за рубеж. Ранее россиянам запретили вывозить более $10 тысяч за рубеж, а иностранцам ограничили переводы в месяц $5000.

Регулятор ограничивает ежемесячную сумму перевода за рубеж $5 тыс. для физических лиц-резидентов со своих счетов в пользу супругов, близких родственников (родителям, детям, дедушкам, бабушкам, внукам), полнородным и неполнородным сестрам и братьям, усыновителям и усыновленным.

По мнению экспертов, это вынужденная мера в условиях сильной волатильности (неустойчивости) национальной валюты. ЦБ ограничивает вывод валюты из страны, чтобы это не влияло на курс рубля.

По материалам «Коммерсантъ».

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