В «Ленте» запретили продавать в одни руки в большом количестве туалетную бумагу, подгузники и еще ряд товаров

Сеть супермаркетов «Лента» ограничила розничную продажу в одни руки таких товаров, как крупы, чай, кофе, сахар, приправы, мясную и рыбную консервацию, масла, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию, подгузники. Также нельзя много заказывать онлайн.
Ранее подобные ограничения ввели магазины сети «Ашан» и X5 Group.
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