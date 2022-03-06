В «Ленте» запретили продавать в одни руки в большом количестве туалетную бумагу, подгузники и еще ряд товаров

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Рубрика Общество. Люди. События
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Сеть супермаркетов «Лента» ограничила розничную продажу в одни руки таких товаров, как крупы, чай, кофе, сахар, приправы, мясную и рыбную консервацию, масла, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию, подгузники. Также нельзя много заказывать онлайн.

Ранее подобные ограничения ввели магазины сети «Ашан» и X5 Group.

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