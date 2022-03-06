Деньги чиновников со счетов будут изымать, если те не докажут их законность

Путин подписал закон о взыскании денег с банковских счетов чиновников, если сумма поступлений превышает доход за 3 года, а законность не доказана.

Несколько дней назад закон одобрили в СФ. Ранее законодательство позволяло обращать в доход РФ недвижимость, транспортные средства, ценные бумаги и доли участия в организациях, если чиновник не мог доказать законность их происхождения.