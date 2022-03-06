Apple Pay и Google Pay не будут работать для карт Visa и Mastercard от российских банков

В ЦБ сообщили, что сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками, скоро будут недоступны из-за санкций.

"Сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard будут недоступны. Тем не менее можно воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой картами в полном объеме на всей территории России", - говорится в сообщении.

Регулятор также напомнил про систему "МИР-пэй", сервис которой можно установить на смартфон на системе Android. К нему можно подключить карты "Мир" более 80 российских банков

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