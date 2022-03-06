ВТБ может уйти из Европы. Это пока неточно

По слухам, банк ВТБ собирается уходить из Европы. Об этом пишет Форбс, ссылаясь на Financial Times.
Банк старается покинуть Европу «как можно быстрее» и «делает все, чтобы вернуть деньги клиентам».
Это происходит потому, что ВТБ пострадал от санкций сразу с нескольких сторон и ему будет сложно работать за рубежом после того, как его активы были заморожены на Западе.
Ранее об уходе с европейского рынка принял решение Сбербанк.
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