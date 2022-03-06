ВТБ может уйти из Европы. Это пока неточно

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Рубрика Банки
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По слухам, банк ВТБ собирается уходить из Европы. Об этом пишет Форбс, ссылаясь на Financial Times.

Банк старается покинуть Европу «как можно быстрее» и «делает все, чтобы вернуть деньги клиентам».

Это происходит потому, что ВТБ пострадал от санкций сразу с нескольких сторон и ему будет сложно работать за рубежом после того, как его активы были заморожены на Западе.

Ранее об уходе с европейского рынка принял решение Сбербанк.

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