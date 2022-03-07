Цена на газ в Европе больше $3700 за тысячу кубометров

Стоимость фьючерсов на газ на торгах 7 марта продолжает обновлять рекорды. По данным биржи ICE, стоимость апрельского фьючерса в европейском хабе TTF в Нидерландах в моменте превысила $3700 к 11:30 мск.
Спрос на энергоносители вырос из-за усиления геополитической напряженности, опасений по поводу перебоев с поставками и введения США и ЕС жестких санкций против России — таких как отключение страны от SWIFT и запрете операций, связанных с управлением резервами и активами Центробанка России.
В конце февраля Европа полностью использовала закачанные с прошлого года запасы газа и начала использовать только газ, который был закачан в ПХГ в 2020 году и ранее.
По материалам РБК
Гость! Заберите план «Антикризис»
Запустили «Клерк.Премиум» в усиленном режиме и сделали доступным для всех. Круглосуточно помогаем бухгалтерам со срочными инструкциями, как работать в условиях санкций. Действует до 15 марта.