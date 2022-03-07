Утвердили список стран, с резидентами которых власти разрешили рассчитываться в рублях

Российские компании получили право выплачивать валютные долги перед иностранными кредиторами в рублях. Речь идет о контрагентах из стран, совершающих «недружественные действия». Список таких стран утвердили.

Опубликовано распоряжение правительства № 430-р от 05.03.2022.

Вот список этих стран:

Для расчета с иностранной фирмой должник может попросить российский банк создать специальный рублевый счет «С» на имя иностранного кредитора. Но него надо перевести рубли (по курсу ЦБ на день платежа).

Новый временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц (в эквиваленте).