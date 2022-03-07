Всем нуждающимся будут платить пособие на детей с 8 до 16 лет

С 1 апреля 2022 года внедрят новую меру поддержки граждан — выплаты на детей с 8 до 16 лет (включительно) для всех семей с невысокими доходами.
Об этом заявил Владимир Путин.
Сейчас выплаты на детей такого возраста уже есть, но право на них имеет только одинокие родителя. Платят 50 % прожиточного минимума на ребенка.
Теперь же получить пособие смогут и полные семьи, если у них маленький доход.
Выплаты начнутся в мае.
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