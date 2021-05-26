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🎉 Подписан закон о новых выплатах для детей и беременных

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Рубрика Детские пособия
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Сегодня опубликован Федеральный закон от 26.05.2021 № 151-ФЗ, который вводит новые детские выплаты по поручения Президента.

С 1 июля 2021 года внедрят новые пособия на детей и беременных, а с 1 сентября поменяют правила расчета больничного по уходу за ребенком.

Пособие за раннюю постановку на учет малоимущим беременным будут платить ежемесячно в размере 50 % от прожиточного минимума.

Вводится новое пособие на детей с 8 до 17 лет для малоимущих одиноких и родителей (в том числе разведенных) в размере 50 % от прожиточного минимума ребенка.

Больничный по уходу за ребенком до 8 лет будут платить в размере 100 % среднего заработка независимо от страхового стажа родителя.

Напомним, накануне Минтруд разместил проект, устанавливающий правила таких выплат.

Получать пособие будут люди с низким доходом. Однако если у них есть несколько просторных квартир или несколько автомобилей, то пособие не дадут. Также препятствием станет большая сумма накоплений на банковском вкладе, приносящем доход.

Список «разрешенного» имущества можно посмотреть здесь.

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