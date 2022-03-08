Ввели запрет на импорт и экспорт в некоторые страны

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Рубрика ВЭД
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Продукцию и сырье запретят вывозить из России. Конкретный перечень такого сырья (продукции) утвердит правительство. Запретят также ввоз сырья (из перечня).

Вышел указ президента от 08.03.2022 № 100.

Запрет не коснется продукции и сырья, перевозимых гражданами для личных нужд.

Президент поручил правительству определить страны, которых коснется запрет на ввоз и вывоз из РФ определенных видов продукции и сырья.

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