ЦБ с 9 марта по 9 сентября ограничил выдачу валюты на сумму свыше $10 тыс

Банк России с 9 марта по 9 сентября вводит временный порядок операций с наличной валютой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Банка России.

"Банк России с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан: все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тысяч долларов США в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выдачи", - сказано в сообщении.

Специальные меры по продаже российскими банками наличной валюты введены из-за санкционных ограничений на поступление долларов в страну, пояснил Банк России.

Как пояснил ЦБ, рыночный курс на день выдачи определяется на основании данных о средневзвешенном курсе соответствующих валют, рассчитанному по сделкам, заключенным на организованных торгах в день, предшествующий дню выдачи./p>