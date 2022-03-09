До 9 сентября физлица не смогут купить валюту в банке

Центробанк ввел ограничения по операциям с валютой с 9 марта по 9 сентября 2022 года. В том числе, банки не смогут в этот период продавать людям наличную валюту.
«Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме» — сказано в сообщении ЦБ.
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