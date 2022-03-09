Депутаты предлагают ввести льготную ипотеку под 5% для новостроек

В Госдуме предложили выдавать льготную ипотеку под 5% для покупки квартир в массовых новостройках со стоимостью квадратного метра не дороже, чем установил Минстрой.

С таким предложением выступил депутат Владимир Кошелев. Депутат предлагает ЦБ брать в залог ипотечные портфели банков с хорошей историей и взамен их кредитовать для льготной ипотеки.

По мнению депутата, программа поддержит строительную отрасль, а также сделает более доступной ипотеку. И заодно даст развитие смежным отраслям экономики. Но под такую ставку предлагают давать ипотеку не для любого жилья

«Средства ЦБ должны выдаваться на покупку массовых новостроек со стоимостью „квадрата“ не более цены, установленной Минстроем», — сказал Кошелев.

По материалам «Известий».