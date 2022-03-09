ВТБ запустил вклад в юанях

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Рубрика Вклады
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ВТБ ввел вклад в китайских юанях со ставкой до 8 % годовых. Срок размещения средств под такую ставку — от 3 до 6 месяцев.

Вклад в юанях можно открыть через «ВТБ онлайн» на сумму от 100 юаней. В отделениях ВТБ на депозит можно разместить от 500 юаней.

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