ВТБ запустил вклад в юанях

ВТБ ввел вклад в китайских юанях со ставкой до 8 % годовых. Срок размещения средств под такую ставку — от 3 до 6 месяцев.
Вклад в юанях можно открыть через «ВТБ онлайн» на сумму от 100 юаней. В отделениях ВТБ на депозит можно разместить от 500 юаней.
О новых правилах по валюте, вкладам и счетам с 9 марта по 9 сентября — читайте тут.
Гость! Заберите план «Антикризис»
Запустили «Клерк.Премиум» в усиленном режиме и сделали доступным для всех. Круглосуточно помогаем бухгалтерам со срочными инструкциями, как работать в условиях санкций. Действует до 15 марта.