ВТБ запустил вклад в юанях

ВТБ ввел вклад в китайских юанях со ставкой до 8 % годовых. Срок размещения средств под такую ставку — от 3 до 6 месяцев.

Вклад в юанях можно открыть через «ВТБ онлайн» на сумму от 100 юаней. В отделениях ВТБ на депозит можно разместить от 500 юаней.

О новых правилах по валюте, вкладам и счетам с 9 марта по 9 сентября — читайте тут.