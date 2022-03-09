Сеть McDonald’s приостановит работу ресторанов в России на 3 месяца

Стало известно, на какой срок в McDonald’s приняли решение приостановить работу всех 850 ресторанов в России. На момент, когда это решение объявили, о сроках не сообщали.

О сроках сообщает «Ren TV» со ссылкой на источний «Известий».

При этом сообщается, что в самой сети о дате начала закрытия сведений нет.

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