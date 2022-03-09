«Почта Банк» оформляет виртуальные карты Union Pay

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Рубрика Банки
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В «Почта Банке» теперь можно оформить виртуальную карту Union Pay. Тем, у кого есть «онлайн-карта 2.0», банк оформит такую карту автоматически.

Снять деньги с этой карты можно будет в банкоматах «Почта банка» с помощью QR-кода, сгенерированного в приложении. Картой можно оплачивать покупки в иностранных сервисах и магазинах, есть кешбэк до 12%.

Также банк планирует выпустить пластиковые карты Union Pay.

Смотрите также: список банков, где можно оформить карту UnionPay.

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