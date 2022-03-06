Список банков, где можно оформить карту UnionPay

Карту UnionPay можно оформить в 11 российских банках.
- АО «Россельхозбанк»;
- Банк ГПБ АО;
- ПАО КБ «Восточный»;
- АО КБ «Солидарность»;
- ПАО «Банк Санкт-Петербург»;
- ПАО «Промсвязьбанк»;
- Банк «ВБРР» (АО);
- ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»;
- ПАО КБ «Приморье»;
- ПАО Банк ЗЕНИТ;
- АО «Почта Банк».
UnionPay — национальная платёжная система Китая. Учреждена в 2002 году, с 2005 года приобрела фактический статус международной. Карты системы принимают в 180 странах мира.
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