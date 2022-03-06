Список банков, где можно оформить карту UnionPay

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Рубрика Платежные системы
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Карту UnionPay можно оформить в 11 российских банках.

  • АО «Россельхозбанк»;
  • Банк ГПБ АО;
  • ПАО КБ «Восточный»;
  • АО КБ «Солидарность»;
  • ПАО «Банк Санкт-Петербург»;
  • ПАО «Промсвязьбанк»;
  • Банк «ВБРР» (АО);
  • ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»;
  • ПАО КБ «Приморье»;
  • ПАО Банк ЗЕНИТ;
  • АО «Почта Банк».

UnionPay — национальная платёжная система Китая. Учреждена в 2002 году, с 2005 года приобрела фактический статус международной. Карты системы принимают в 180 странах мира.

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