Visa продлила срок действия своих карт для россиян за рубежом до 11 марта

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Рубрика Банковские карты
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Платежная система Visa продлила срок работы с российскими картами на один день – до 11 марта. Это значит, что за рубежом они будут действовать еще немного дольше.

Информацию об этом разместили на сайте компании.

О том, что Visa останавливает работу с российскими клиентами, сообщили еще 6 марта. Тогда срок окончания намечался на 10 марта. 

Внутри России все карты Visa продолжат работать без изменений. 

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