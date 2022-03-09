Visa продлила срок действия своих карт для россиян за рубежом до 11 марта

Платежная система Visa продлила срок работы с российскими картами на один день – до 11 марта. Это значит, что за рубежом они будут действовать еще немного дольше.
Информацию об этом разместили на сайте компании.
О том, что Visa останавливает работу с российскими клиентами, сообщили еще 6 марта. Тогда срок окончания намечался на 10 марта.
Внутри России все карты Visa продолжат работать без изменений.
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