Тинькофф банк не отменял возможность снимать валюту в банкоматах

В Тинькофф банке опровергли информацию, что снять валюту можно только в отделениях банка. Ранее в СМИ было сообщение, что с 9 марта получить валюту банкоматах банка будет нельзя.
«Каждый банкомат по сути является и отделением, и кассой, поэтому снимать валюту через них можно», сказали в банке.
В службе поддержки сообщили, что спрос на валюту очень большой, поэтому не всегда хватает. Но в банкомате снять можно:
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