Тинькофф банк не отменял возможность снимать валюту в банкоматах

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Валютные операции
Версия для печати

В Тинькофф банке опровергли информацию, что снять валюту можно только в отделениях банка. Ранее в СМИ было сообщение, что с 9 марта получить валюту банкоматах банка будет нельзя.

«Каждый банкомат по сути является и отделением, и кассой, поэтому снимать валюту через них можно», сказали в банке.

В службе поддержки сообщили, что спрос на валюту очень большой, поэтому не всегда хватает. Но в банкомате снять можно:

12

Гость, здесь ваша экспертная поддержка в период экономических потрясений.
В«Клерк.Премиуме»: срочные инструкции, как работать в условиях санкций, консультации экспертов и экстренные вебинары для уверенной работы в сегодняшних условиях. Вдвое снижена цена до 15 марта.

Подборка полезных мероприятий

Разместить