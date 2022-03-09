Тинькофф банк не отменял возможность снимать валюту в банкоматах

В Тинькофф банке опровергли информацию, что снять валюту можно только в отделениях банка. Ранее в СМИ было сообщение, что с 9 марта получить валюту банкоматах банка будет нельзя.

«Каждый банкомат по сути является и отделением, и кассой, поэтому снимать валюту через них можно», сказали в банке.

В службе поддержки сообщили, что спрос на валюту очень большой, поэтому не всегда хватает. Но в банкомате снять можно: