Начался новый этап амнистии капиталов с декларированием налички

С 14 марта 2022 года владельцы зарубежных активов смогут задекларировать их без уголовной ответственности.

Закон от 09.03.2022 № 48-ФЗ и другие законы о 4-ом этапе амнистии капиталов опубликованы на официальном портале.

Ранее амнистия проходила в России в три этапа — в 2015, 2017 и 2019 годах.

Теперь декларировать надо, в том числе, наличные деньги. Ответственности не будет, если в течение 30 дней внести их на счет в российском банке.

Наличные надо будет отражать в листе И спецдекларации.

Также в рамках амнистии можно будет перерегистрировать транспортное средство.