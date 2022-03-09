В 1С не стали поднимать цены на «1С:Предприятие» с аппаратной защитой (USB)

Недавно сообщали, что 1С подняла цены на свои продукты в 10 раз. Но не на все, а только на те, которые на флешке распространяли. Сейчас это решение отменено.

Об отмене сообщили на сайте 1С.

Также в компании сказали, что повышали цены из-за постоянных задержек с поставками аппаратных ключей, и они этим хотели переключить покупателей на более современный и дешевый вариант 1С:Предприятия с программной защитой.

«Однако, решение о повышении для этого цен на устаревшие поставки с аппаратной защитой, составляющие малую часть ассортимента, в текущей ситуации оказалось неверным, не были предусмотрены возможные негативные факторы и реакция общественного мнения, а однобокое освещение в сетевых изданиях и каналах усугубило негатив» — указали в 1С.