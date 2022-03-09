Оплатить покупку в App Store с российской карты нельзя будет с 10 марта

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Рубрика Банки
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Альфа банк сообщает, что оплата по российским картам в App Store перестанет проходить с 10 марта.

Ранее компания Apple прекратила продажи в России через официальный сайт. После чего цена флагманского iPhone в российских магазинах взлетела до 239 990 рублей


 

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