Burger King и KFC останутся в России, считает эксперт

Burger King и KFC, скорее всего, останутся на российском рынке. Это связано с тем, что они работают по франшизе, заявил эксперт.

Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов пояснил, что обе сети быстрого питания не смогут уйти из России, потому что работают по франшизе. А при такой модели закрыть эти рестораны не получится.

«Ни в одном франшизном договоре не предусмотрено закрытие после команды сверху. При всем желании KFC закрыться в России это будет невозможно, потому что франчайзи они закрыть в принципе не смогут», — сказал Миронов.

Цитата по «РИА Новости».